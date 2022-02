SEI Laser rivoluziona la tradizionale etichettatura di frutta e ortaggi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Seidi Curno, realtà specializzata nella progettazione e sviluppo di macchine e sistemi di automazione a controllo elettronico, ha lanciato il “natural branding“, un’innovativatramiteche rende obsoleti i tradizionali “bollini” applicati su, con notevole risparmio di plastica, carta e colla. Ilrimuove una parte infinitesimale della buccia, non rovinando in alcun modo il prodotto e non modificando odori e sapori, e fa così apparire una sorta di tatuaggio. L’operazione comporta un consumo energetico bassissimo, emettendo meno dell’1% dell’anidride carbonica necessaria alla produzione di un’etichetta a parità di dimensioni. L’incisione può mostrare un codice a barre o un marchio, un disegno o una certificazione, per esempio se si tratta ...