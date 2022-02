RdC | a gennaio 3 mln di beneficiari | la Campania mantiene il primato

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 febbraio 2022) A finesono 1.346.672 i nuclei familiaridi reddito e pensione di cittadinanza, per un totale di 3.005.348 persone coinvolte. E’ quanto rileva l’osservatorio statistico dell’Inps, sottolineando che 577.229 percettori di reddito e pensione di cittadinanza risiedono al Nord (293.104 famiglie), 420.177 al Centro (210.771 famiglie) e 2.007.942 nel Sud e nelle Isole (842.797 famiglie). L’importo medio mensile è pari a 549,68 euro. Reddito e pensione di cittadinanza si concentrano soprattutto in(739.698 persone per 287.043 famiglie e un importo medio mensile di 622,94 euro); Sicilia (596.245 persone per 249.311 famiglie e un importo medio mensile di 604,23 euro); Puglia (285.789 persone per 123.792 famiglie e un importo medio mensile di 551,62 euro); e Lazio (278.598 persone per 140.124 famiglie e un importo ...