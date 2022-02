«Questa è Ucraina!» la protesta a Berdiansk: la folla sfida i soldati russi che hanno conquistato la città – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) È scoppiata la protesta degli ucraini a Berdiansk dopo che le truppe russe hanno preso il controllo della città, un centro di circa 110mila abitanti sul mar d’Azov, vicino a Mariupol. A decine si sono ritrovati nella piazza principale della città per sfidare i soldati russi cantando l’inno nazionale e sventolando le bandiere ucraine, come si vede nei video diffusi su Telegram. Davanti ai mezzi militari russi, gli abitanti di Berdiansk hanno scandito lo slogan: «Berdiansk è Ucraina» mentre i soldati russi restavano impassibili davanti a due camion. Leggi anche: Armi da Berlino a Kiev? Per la portavoce degli Esteri di Mosca è ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) È scoppiata ladegli ucraini adopo che le truppe russepreso il controllo della, un centro di circa 110mila abitanti sul mar d’Azov, vicino a Mariupol. A decine si sono ritrovati nella piazza principale dellaperre icantando l’inno nazionale e sventolando le bandiere ucraine, come si vede neidiffusi su Telegram. Davanti ai mezzi militari, gli abitanti discandito lo slogan: «è Ucraina» mentre irestavano impassibili davanti a due camion. Leggi anche: Armi da Berlino a Kiev? Per la portavoce degli Esteri di Mosca è ...

