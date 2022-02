Per Adinolfi “Putin ha le sue ragioni e non è Hitler” | VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Io non mi piego al gioco del santo Zelensky contro il diavolo Putin. Io devo cercare di capire. Capire per uscire fuori da questa situazione di guerra per avere meno morti possibili, soprattutto tra i civili”. Mario Adinolfi a Zona Bianca chiama “pacifinti” gli italiani che si schierano a favore della fornitura di armi all’Ucraina e offre una sponda a favore del presidente della Russia che ha deliberatamente deciso di invadere l’Ucraina e far nascere una guerra che continua a generare morti anche tra i civili. Per Adinolfi “Putin ha le sue ragioni e non è Hitler” VIDEO Ma “per un prolife la priorità è questa: meno morti possibili”, dice. Quindi la strada migliore è per Adinolfi quella indicata da Papa Francesco, “che prende la sua Fiat 500 e va a ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Io non mi piego al gioco del santo Zelensky contro il diavolo. Io devo cercare di capire. Capire per uscire fuori da questa situazione di guerra per avere meno morti possibili, soprattutto tra i civili”. Marioa Zona Bianca chiama “pacifinti” gli italiani che si schierano a favore della fornitura di armi all’Ucraina e offre una sponda a favore del presidente della Russia che ha deliberatamente deciso di invadere l’Ucraina e far nascere una guerra che continua a generare morti anche tra i civili. Perha le suee non èMa “per un prolife la priorità è questa: meno morti possibili”, dice. Quindi la strada migliore è perquella indicata da Papa Francesco, “che prende la sua Fiat 500 e va a ...

