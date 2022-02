Parma | UFFICIALE | Buffon ha rinnovato fino al 2024

Advertising

Tiarossi2 : RT @TMit_news: UFFICIALE - #Buffon rinnova con il #Parma: in campo fino a 46 anni #TMdatabase #TMlegend - infoitsport : Parma, Buffon si ritira? Ufficiale la decisione sul futuro - TMit_news : UFFICIALE - #Buffon rinnova con il #Parma: in campo fino a 46 anni #TMdatabase #TMlegend - susydigennaro : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Buffon, rinnovo col Parma, giocherà fino a 46 anni: 'E' una bella giornata' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - Buffon, rinnovo col Parma, giocherà fino a 46 anni: 'E' una bella giornata' -

Ultime Notizie dalla rete : Parma UFFICIALE

Nutre una profonda passione verso ile la città, e lo vede chiaramente ogni giorno. Siamo molto molto felici del suo impegno e del suo supporto al club ". Altrettanto felice è apparso il ...-Ieri mattina alle ore 9.00 su disposizione della Sala Operativa della Questura una Volante ...del Gambia di 22 anni è stato tratto in arresto per violenza e resistenza a pubblicoe ...Parma, 28 feb. (Adnkronos) - Gigi Buffon prolunga il contratto che lo lega al Parma fino al 2024, l'estremo difensore campione del mondo a Germania 2006 giocherà dunque fino a 46 anni. Ad annunciarlo ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...