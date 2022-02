Milano Fashion Week: Giorgio Armani sfila in silenzio in omaggio all’Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) “La sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi”, affermava il mistico spirituale indiano Osho. E in effetti soltanto pochi stilisti possono vantarsi di avere quell’attitudine emotiva così vicina al prossimo come Re Giorgio. Un forte e chiaro segnale a sostegno dell’Ucraina arriva il penultimo giorno delle presentazioni moda donna della Milano Fashion Week. Giorgio Armani per la collezione Fall/Winter 2022-2023 sceglie di sfilare senza musica, alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. Un segno di rispetto nei confronti del drammatico conflitto che sta attraversando con una ferita profonda il cuore dell’Europa. “La mia decisione di non usare nessun tipo di musica preso in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 28 febbraio 2022) “La sensibilità è l’abito più elegante e prezioso di cui l’intelligenza possa vestirsi”, affermava il mistico spirituale indiano Osho. E in effetti soltanto pochi stilisti possono vantarsi di avere quell’attitudine emotiva così vicina al prossimo come Re. Un forte e chiaro segnale a sostegno dell’Ucraina arriva il penultimo giorno delle presentazioni moda donna dellaper la collezione Fall/Winter 2022-2023 sceglie dire senza musica, alla presenza della senatrice a vita Liliana Segre. Un segno di rispetto nei confronti del drammatico conflitto che sta attraversando con una ferita profonda il cuore dell’Europa. “La mia decisione di non usare nessun tipo di musica preso in segno di rispetto per tutte le persone coinvolte ...

