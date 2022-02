L’inquinamento da farmaci nei fiumi del mondo sta raggiungendo livelli allarmanti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovo studio pubblicato dall’Università di York mette in luce quanto e come i fiumi di tutti i continenti mostrino ormai segni preoccupanti di inquinamento da farmaci In totale lo studio ha esaminato le acque di 258 fiumi in tutti i continenti, con 36 Paesi che non erano stati esaminati in precedenza, e i risultati L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un nuovo studio pubblicato dall’Università di York mette in luce quanto e come idi tutti i continenti mostrino ormai segni preoccupanti di inquinamento daIn totale lo studio ha esaminato le acque di 258in tutti i continenti, con 36 Paesi che non erano stati esaminati in precedenza, e i risultati L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

enniodoc : RT @OMEOPATIASIMOH: L'inquinamento che non ti aspetti: non solo smogh e ciminiere, pesticidi e interferenti endocrini, ma anche i #farmaci… - enniodoc : RT @OMEOPATIASIMOH: La Commissione europea definisce una serie di azioni per affrontare i rischi e le sfide legati ai rifiuti farmacologici… - OMEOPATIASIMOH : La Commissione europea definisce una serie di azioni per affrontare i rischi e le sfide legati ai rifiuti farmacolo… - AMUHMadrid : RT @OMEOPATIASIMOH: L'inquinamento che non ti aspetti: non solo smogh e ciminiere, pesticidi e interferenti endocrini, ma anche i #farmaci… - laurasabatini3 : RT @OMEOPATIASIMOH: L'inquinamento che non ti aspetti: non solo smogh e ciminiere, pesticidi e interferenti endocrini, ma anche i #farmaci… -

Ultime Notizie dalla rete : L’inquinamento farmaci L’inquinamento da farmaci colpisce i fiumi di tutto il mondo Ultima Voce