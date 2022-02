Lesione all'adduttore: Juve un mese senza Zakaria, rientra dopo la sosta (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'esito conferma le (brutte) sensazioni post Empoli: Denis Zakaria ha rimediato una Lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra, resterà fuori dai giochi per ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'esito conferma le (brutte) sensazioni post Empoli: Denisha rimediato unadi basso grado del tendine del muscolo lungodella coscia sinistra, resterà fuori dai giochi per ...

