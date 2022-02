La Donato da Giletti? "Perché è inaccettabile". Non è l'arena, la guerra e l'ex leghista: Selvaggia Lucarelli a valanga (Di lunedì 28 febbraio 2022) Selvaggia Lucarelli torna a pungere Massimo Giletti. Prima sul tema vaccini, poi sulla guerra in Ucraina. La giornalista, dopo aver visto la puntata di domenica 27 febbraio di Non è l'arena, affida a Twitter le sue critiche. "La Donato da Giletti chiamata come sempre a portare non un punto di vista ma la disinformazione - è il primo cinguettio in riferimento alla presenza in studio su La7 della No vax Francesca Donato -. In programmi che dovrebbero fare informazione. Anche queste, nella nostra tv, sono invasioni inaccettabili". Ma la Lucarelli non si limita a questo e prende di mira il conduttore. Questa volta al centro un collegamento con chi in questi giorni sta vivendo sulla propria pelle la guerra in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022)torna a pungere Massimo. Prima sul tema vaccini, poi sullain Ucraina. La giornalista, dopo aver visto la puntata di domenica 27 febbraio di Non è l', affida a Twitter le sue critiche. "Ladachiamata come sempre a portare non un punto di vista ma la disinformazione - è il primo cinguettio in riferimento alla presenza in studio su La7 della No vax Francesca-. In programmi che dovrebbero fare informazione. Anche queste, nella nostra tv, sono invasioni inaccettabili". Ma lanon si limita a questo e prende di mira il conduttore. Questa volta al centro un collegamento con chi in questi giorni sta vivendo sulla propria pelle lain ...

stanzaselvaggia : La Donato da Giletti chiamata come sempre a portare non un punto di vista ma la disinformazione. In programmi che d… - La7tv : #nonelarena Arresti manifestanti in Russia, Francesca Donato: 'Anche Stefano Puzzer è stato arrestato a Roma'. Mass… - TuvoReal : RT @La7tv: #nonelarena Arresti manifestanti in Russia, Francesca Donato: 'Anche Stefano Puzzer è stato arrestato a Roma'. Massimo Giletti n… - M_Siniscalchi : RT @stanzaselvaggia: La Donato da Giletti chiamata come sempre a portare non un punto di vista ma la disinformazione. In programmi che dovr… - MarcoCampa10 : RT @MelanyHamilton_: siamo al punto che francesca donato ha dovuto ricordare a giletti che putin non è comunista. per dire. -