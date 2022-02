Kate Middleton e William si contendono il figlio George (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il principe William, il piccolo George e Kate Middleton al Twickenham Stadium, lo scorso sabato, per il match Inghilterra-Galles del Sei Nazioni. I Duchi hanno il patronato di entrambe le squadre. Per questo la sfida si vive in famiglia (foto: IPA) Sulla rivalità sportiva tra Kate Middleton e il principe William si sono già riempite parecchie pagine. Non si contano, infatti, le volte in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno preso sul serio una sfida, supportando la propria squadra, non importa se in rivalità con la dolce metà. È la prima volta, però, che i futuri sovrani del Regno Unito coinvolgono il figlio George in uno “scontro” in famiglia. L’occasione? La partita Inghilterra-Galles del Sei Nazioni – il più importante ... Leggi su amica (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il principe, il piccoloal Twickenham Stadium, lo scorso sabato, per il match Inghilterra-Galles del Sei Nazioni. I Duchi hanno il patronato di entrambe le squadre. Per questo la sfida si vive in famiglia (foto: IPA) Sulla rivalità sportiva trae il principesi sono già riempite parecchie pagine. Non si contano, infatti, le volte in cui il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno preso sul serio una sfida, supportando la propria squadra, non importa se in rivalità con la dolce metà. È la prima volta, però, che i futuri sovrani del Regno Unito coinvolgono ilin uno “scontro” in famiglia. L’occasione? La partita Inghilterra-Galles del Sei Nazioni – il più importante ...

