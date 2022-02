“Io e lui…”. Vanessa Incontrada, dopo le voci di crisi arriva il gesto che fa capire tutto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Brutte voci sono uscite fuori nelle scorse settimane su Vanessa Incontrada e sulla sua vita privata. Se infatti dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande con la sua nuova fiction ‘Fosca Innocenti’ in onda su Canale 5, erano state riferite voci tutt’altro che positive su di lei e il compagno Rossano Laurini. Si era parlato con una certa insistenza di una crisi molto forte, che avrebbe colpito anche loro. E ora, per fare definitiva chiarezza, è stata proprio lei, non sappiamo se volontariamente o no, a fugare i dubbi. A parlare di difficoltà nella coppia composta da Vanessa Incontrada e Rossano era stato ‘Diva e Donna’, che aveva lanciato una indiscrezione bomba: secondo loro era finita la lunga storia d’amore che legava l’attrice al partner. Stando a ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Bruttesono uscite fuori nelle scorse settimane sue sulla sua vita privata. Se infatti dal punto di vista professionale le cose vanno alla grande con la sua nuova fiction ‘Fosca Innocenti’ in onda su Canale 5, erano state riferitetutt’altro che positive su di lei e il compagno Rossano Laurini. Si era parlato con una certa insistenza di unamolto forte, che avrebbe colpito anche loro. E ora, per fare definitiva chiarezza, è stata proprio lei, non sappiamo se volontariamente o no, a fugare i dubbi. A parlare di difficoltà nella coppia composta dae Rossano era stato ‘Diva e Donna’, che aveva lanciato una indiscrezione bomba: secondo loro era finita la lunga storia d’amore che legava l’attrice al partner. Stando a ...

