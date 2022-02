Guerra in Ucraina, delegazione ucraina sta trattando con i russi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono faccia a faccia e si stanno parlando a Gomel vicino ad un fiume sinistro, il Pripyat, uno dei corsi d'acqua più inquinati al mondo dopo il disastro di Chernobyl. La delegazione ucraina è arrivata ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono faccia a faccia e si stanno parlando a Gomel vicino ad un fiume sinistro, il Pripyat, uno dei corsi d'acqua più inquinati al mondo dopo il disastro di Chernobyl. Laè arrivata ...

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - AdeOlasky777 : RT @GianCrown: quando finirà questa occupazione #Ucraina il gruppo dirigente di Putin andrà processato per crimini di guerra all'Aja, come… - Grace_1207 : RT @Teso4zampe: Guerra in Ucraina, attivata da Rieti raccolta cibo, medicinali e coperte per animali - -