Guerra in Ucraina: carro armato rubato e trainato con un trattore (VIDEO) (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Guerra in Ucraina è una storia drammatica che sta avendo luogo al tempo dei social e della digitalizzazione diffusa. Questo sta facendo sì che, a disposizione del mondo, arrivino un gran numero di testimonianze VIDEO che raccontano storie che potrebbero sfuggire all'occhio dei mass media. Guerra in Ucraina: tante foto e VIDEO dalla prospettiva dei cittadini Tra le immagini che arrivano alcune documentano circostanze non convenzionali della Guerra, con carri armati che finiscono il carburante e vengono ritratti fermi in mezzo alle strade ucraine. Foto e VIDEO che, magari dalle finestre delle abitazioni, immortalano come i comuni cittadini si trovano a vivere momenti di tensione assoluta. Un quadro da cui viene fuori anche la volontà del popolo ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lainè una storia drammatica che sta avendo luogo al tempo dei social e della digitalizzazione diffusa. Questo sta facendo sì che, a disposizione del mondo, arrivino un gran numero di testimonianzeche raccontano storie che potrebbero sfuggire all'occhio dei mass media.in: tante foto edalla prospettiva dei cittadini Tra le immagini che arrivano alcune documentano circostanze non convenzionali della, con carri armati che finiscono il carburante e vengono ritratti fermi in mezzo alle strade ucraine. Foto eche, magari dalle finestre delle abitazioni, immortalano come i comuni cittadini si trovano a vivere momenti di tensione assoluta. Un quadro da cui viene fuori anche la volontà del popolo ...

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - TizianaCaccamo : RT @teatromassimo: A partire da oggi le colonne del Teatro rimarranno illuminate ad oltranza con i colori della bandiera della pace in segn… - Tsanlicandro : RT @petergomezblog: Guerra Russia-Ucraina, l’arsenale nucleare di Putin. La stima: 4477 testate a disposizione -