Dai No vax agli ambientalisti ai pacifisti. È il carnevale permanente (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ricapitoliamo, dunque: ieri sono uscito a fare due passi e mi sono imbattuto in una manifestazione che ha colpito la mia curiosità perché uno dei manifestanti recava in mano un video che trasmetteva la scritta “pollo”. Mi sono avvicinato, presumendo si trattasse di una protesta contro gli allevamenti intensivi, ma mi sono presto accorto che era anche una metafora del seguente sottotesto: chi si vaccina viene trattato come un pollo di batteria. Poiché però il Covid sta repentinamente tramontando nella nostra scala di priorità, ecco che un altro manifestante lì di presso reggeva un cartellone con la scritta “Stop the war”; commendevole intento, che pone tuttavia due problemi. Il primo è se sia eticamente sostenibile aderire a un’istanza ragionevole patrocinata da manifestanti per altri versi irragionevoli: non sarebbe più comodo se tutti i no-vax fossero putiniani? Il secondo è come fare ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ricapitoliamo, dunque: ieri sono uscito a fare due passi e mi sono imbattuto in una manifestazione che ha colpito la mia curiosità perché uno dei manifestanti recava in mano un video che trasmetteva la scritta “pollo”. Mi sono avvicinato, presumendo si trattasse di una protesta contro gli allevamenti intensivi, ma mi sono presto accorto che era anche una metafora del seguente sottotesto: chi si vaccina viene trattato come un pollo di batteria. Poiché però il Covid sta repentinamente tramontando nella nostra scala di priorità, ecco che un altro manifestante lì di presso reggeva un cartellone con la scritta “Stop the war”; commendevole intento, che pone tuttavia due problemi. Il primo è se sia eticamente sostenibile aderire a un’istanza ragionevole patrocinata da manifestanti per altri versi irragionevoli: non sarebbe più comodo se tutti i no-vax fossero putiniani? Il secondo è come fare ...

