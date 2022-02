Commissione Ue dà via libera primo esborso a Pnrr Italia da 21 mld (Di lunedì 28 febbraio 2022) La Commissione europea ha dato oggi una sua prima valutazione positiva alla richiesta dell'Italia del primo pagamento da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti) per ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Laeuropea ha dato oggi una sua prima valutazione positiva alla richiesta dell'delpagamento da 21 miliardi di euro (10 miliardi di sovvenzioni e 11 di prestiti) per ...

Advertising

PaoloGentiloni : Traguardo raggiunto per la prima tappa del #PNRR italiano. Oggi il via libera preliminare della Commissione ai 21 m… - Palazzo_Chigi : #PNRR Via libera preliminare dell’@EU_Commission alla prima rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di eu… - Agenzia_Ansa : Via libera della Commissione europea alla prima rata di finanziamenti per l'Italia da 21 miliardi di euro dal Recov… - ricpuglisi : RT @gspazianitesta: Via libera Ue alla prima rata di finanziamenti per l'Italia del NextGenerationEU. La valutazione positiva certifica il… - minGiustizia : La Commissione europea ha dato il via libera alla prima rata da 21 miliardi di euro per l'Italia per l'attuazione d… -