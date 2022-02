Calciomercato Lazio, addio Luiz Felipe: tutto su Romagnoli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti perderanno Luiz Felipe a zero, ma sono pronti ad affondare il colpo per Romagnoli Speriamo non diventi il classico tormentone estivo ma secondo La Repubblica è Alessio Romagnoli il nome più caldo sulla lista di Tare per sostituire Luiz Felipe. L’attuale centrale biancoceleste – come è noto – non rinnoverà il contratto con il club capitolino e a giugno si trasferirà al Betis Siviglia. Sarri ha indicato il difensore del Milan per prendere il posto dell’italo-brasiliano e Lotito farà di tutto per accontentarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Lazio SU Lazio NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022): i biancocelesti perderannoa zero, ma sono pronti ad affondare il colpo perSperiamo non diventi il classico tormentone estivo ma secondo La Repubblica è Alessioil nome più caldo sulla lista di Tare per sostituire. L’attuale centrale biancoceleste – come è noto – non rinnoverà il contratto con il club capitolino e a giugno si trasferirà al Betis Siviglia. Sarri ha indicato il difensore del Milan per prendere il posto dell’italo-brasiliano e Lotito farà diper accontentarlo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

