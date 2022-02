Banca centrale russa raddoppia tassi d'interesse, rublo a picco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non è servito a molto il raddoppio del tasso di riferimento della Banca centrale russa, una mossa ardita per arginare il crollo dei prezzi degli asset di Mosca dopo che i leader occidentali hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non è servito a molto il raddoppio del tasso di riferimento della, una mossa ardita per arginare il crollo dei prezzi degli asset di Mosca dopo che i leader occidentali hanno ...

borghi_claudio : Non mi è chiarissimo cosa voglia dire il paragrafo sulle misure contro la Banca Centrale Russa. Lasciamo da parte… - pietroraffa : Per capire la straordinarietà di queste ore, è la prima volta che viene sanzionata la banca centrale di un Paese de… - borghi_claudio : Dovrei essere tranquillo perché la pandemia evidentemente non è il suo ma Draghi come funziona una banca centrale l… - davegiramondo : Neanche in terzo mondo hanno questi tassi 'La Banca centrale russa ha deciso di aumentare i tassi di interesse al… - DarJedburgh : RT @askanews_ita: La Banca centrale di Mosca: rimpiazzeremo #Swift con il sistema Fms -