Zaniolo mette like ai giocatori della Juve: l'indizio di mercato fa scatenare i tifosi (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è passato inosservato il 'like' di Nicolò Zaniolo sotto i post di alcuni giocatori della Juventus, dopo il successo di Empoli. In particolare di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, oltre a ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Non è passato inosservato il '' di Nicolòsotto i post di alcunintus, dopo il successo di Empoli. In particolare di Dusan Vlahovic, autore di una doppietta, oltre a ...

