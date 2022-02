Advertising

ParliamoDiNews : VXL, un blogger nerazzurro analizza l`Inter: `I tre veri problemi della squadra di Inzaghi` | Serie A |… - sportli26181512 : VXL, un blogger nerazzurro analizza l'Inter: 'I tre veri problemi della squadra di Inzaghi': Febbraio è stato un me… - ParliamoDiNews : VXL, la preoccupazione di un blogger nerazzurro: `Inizio di 2022 problematico` | Serie A | - sportli26181512 : VXL, un blogger bianconero rimprovera Allegri: 'Serve qualcosa di più...': La Juventus nonostante il vantaggio lamp… - sportli26181512 : VXL, la delusione di un blogger rossonero: 'Anno nuovo, vecchio Milan': Il Milan si ferma in casa della Salernitana… -

Ultime Notizie dalla rete : VXL blogger

Calciomercato.com

Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Ogni settimana ipossono aggiudicarsi il Trofeo della Critica e il Trofeo del miglior ... nonché il vincitore della sezione 'Bar', dedicata agli articoli extra - calcistici. In palio ogni ...Febbraio è stato un mese da incubo per l'Inter. La squadra di Inzaghi sembra aver perso la fiducia ottenuta nell'ottimo girone di andata. Il blogger ...Il Milan ha subito una forte battuta d'arresto a Salerno dove non è andata oltre il pareggio. Quanto tutto sembrava perduto però, l'Inter ha ...