**Ucraina: Unhcr, i rifugiati sono 368mila** (Di domenica 27 febbraio 2022) Ginevra, 27 feb. (Adnkronos) - sono 368mila i rifugiati che al momento hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio dell'aggressione militare russa. Lo ha reso noto l'Unhcr, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, che in un tweet ha scritto che ''il numero dei rifugiati ucraini è appena stato aggiornato in base ai dati delle autorità nazionali. Il totale attuale è di 368mila e continua ad aumentare''. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Ginevra, 27 feb. (Adnkronos) -368mila iche al momento hanno lasciato l'Ucraina dall'inizio dell'aggressione militare russa. Lo ha reso noto l', l'Agenzia delle Nazioni Unite per i, che in un tweet ha scritto che ''il numero deiucraini è appena stato aggiornato in base ai dati delle autorità nazionali. Il totale attuale è di 368mila e continua ad aumentare''.

Advertising

UNHCRItalia : 'La situazione è assolutamente straziante'. Roland Schilling, Rappresentante UNHCR per l'Europa Centrale… - UNHCRItalia : Abbiamo intensificato le nostre operazioni in Ucraina e nei paesi limitrofi per aiutare la popolazione civile in fu… - TV7Benevento : **Ucraina: Unhcr, i rifugiati sono 368mila** - - IteNovas : #ULTIMORA - Guerra in #Ucraina - anche la Repubblica Ceca rifiuta di giocare con la Russia per le qualificazioni mo… - SardegnaG : #ULTIMORA - Guerra in #Ucraina - anche la Repubblica Ceca rifiuta di giocare con la Russia per le qualificazioni mo… -