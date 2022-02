Ucraina, in arrivo in Umbria i primi profughi (Di domenica 27 febbraio 2022) L arrivo dei primi profughi è stato annunciato da monsignor Renato Boccardo, presidente della Ceu. Si tratta di trenta donne e ... Leggi su lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Ldeiè stato annunciato da monsignor Renato Boccardo, presidente della Ceu. Si tratta di trenta donne e ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dall'Italia anche aiuti militari. In arrivo un nuovo decreto. Raddoppiano gli aerei in Romania #ANSA - DiMarzio : #Ucraina, Roberto #DeZerbi ha lasciato Kiev con il suo staff: in nottata previsto l'arrivo alla frontiera - RaiNews : A Kiev, si combatte strada per strada. Zelensky sente Macron: 'Armi in arrivo'. Poi aggiunge: momento cruciale per… - froatosebe : RT @EleonoraCamilli: Nel caso dell’Ucraina l’Europa è pronta ad applicare la Direttiva 55 del 2001 Si tratta di protezione temporanea nel… - heavilystrong : RT @EleonoraCamilli: Nel caso dell’Ucraina l’Europa è pronta ad applicare la Direttiva 55 del 2001 Si tratta di protezione temporanea nel… -