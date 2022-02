Advertising

loreval8 : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - PaoloMinioni : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche... #salvini ci sei? #UkraineRussiaWar #amicoputin - hereisISA : RT @LaStampa: Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - alexbottoni : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche. La guerra sporca hi-tech del Cremlino - andreapomella : Tank Terminator, giochi-bomba, armi termobariche capaci di creare un’onda d’urto così forte da dilaniare gli organi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tank Terminator

La Stampa

ROMA. Nell'invasione russa dell'Ucraina la Russia utilizza per la prima volta un'arma micidiale: i "". L'assedio ai centri urbani è l'obiettivo dei carri armati "hi tech" in dotazione alle truppe assieme agli altri nuovi strumenti tecnologici di morte nell'arsenale di Vladimir Putin. ...La Russia prova ad intimorire psicologicamente l'Ucraina schierando il micidiale ''. Ha un nome che già di per sé incute un certo timore, e le sue caratteristiche lo rendono un mezzo decisamente pericoloso. È il Bmpt (Veicolo da Combattimento di Supporto di Carri ...Quando scoppiano in un luogo chiuso, ma non solo, le armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che dilania gli organi interni di chi è nelle vicinanze L’assedio ai centri urbani è l’ob ...On Wednesday the tanks were seen moving toward Ukraine border where around 200,000 men from the Russian army are stationed.