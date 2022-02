Sci alpino, quando le prossime gare? Calendario Kvitfjell e Lenzerheide, programma, orari, tv (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo aver messo in archivio i weekend di Crans Montana e Garmisch, è già tempo di pensare alle prossime tappe della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Il Circo Bianco, infatti, non si ferma e, anzi, si tuffa nel rush finale della propria annata, per andare a consegnare le proprie Sfere di Cristallo. Il programma prevede che il comparto femminile si sposterà di pochi chilometri in Svizzera, più precisamente a Lenzerheide, per la disputa di un superG e un gigante, mentre gli uomini voleranno a nord verso Kvitfjell in Norvegia dove saranno in azione le specialità veloci, due discese (una è quella che fu rinviata a Lake Louise e poi a Beaver Creek) e un superG. IN TV – La Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo aver messo in archivio i weekend di Crans Montana e Garmisch, è già tempo di pensare alletappe della Coppa del Mondo di sci2021-2022. Il Circo Bianco, infatti, non si ferma e, anzi, si tuffa nel rush finale della propria annata, per andare a consegnare le proprie Sfere di Cristallo. Ilprevede che il comparto femminile si sposterà di pochi chilometri in Svizzera, più precisamente a, per la disputa di un superG e un gigante, mentre gli uomini voleranno a nord versoin Norvegia dove saranno in azione le specialità veloci, due discese (una è quella che fu rinviata a Lake Louise e poi a Beaver Creek) e un superG. IN TV – La Coppa del Mondo di sci2021-2022 sarà trasmessa in diretta da Raisport e Eurosport. La copertura completa ...

