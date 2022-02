Scherma | Cdm donne Fioretto | Volpi cala il tris a Guadalajara

(Di domenica 27 febbraio 2022) La toscana si impone ancora in Messico, terzo posto per Calissi(MESSICO) - Aliceile, dopo i successi delle prime due tappe di Coppa del Mondo a Saint Maur e a Poznan, ...

La toscana si impone ancora in Messico, terzo posto per Calissi GUADALAJARA (MESSICO) - Alice Volpi cala il tris e, dopo i successi delle prime due tappe di Coppa del Mondo a Saint Maur e a Poznan, ...Triplo impegno di Coppa del Mondo per laazzurra nel prossimo weekend. Da venerdì 25 a domenica 27 febbraio il fioretto propone la tappa maschile al Cairo e quella femminile di Guadalajara, contemporaneamente è in programma anche un ...La toscana si impone ancora in Messico, terzo posto per Calissi GUADALAJARA (MESSICO) (ITALPRESS) - Alice Volpi cala il tris e, dopo i successi delle prime due tappe di Coppa del Mondo a Saint ...(ANSA) - IL CAIRO, 26 FEB - Doppietta russa a Il Cairo nella tappa della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Anton Borodachev, argento olimpico a Tokyo nella prova a squadre, ha superato il ...