Roma, Tiago Pinto: 'Il ricorso per Mourinho va trattato nelle sedi opportune. Mancini? Tratteremo presto' (Di domenica 27 febbraio 2022) Tiago Pinto, dirigente della Roma, ha parlato a Dazn prima della sfida contro lo Spezia "Mourinho ha uno staff tecnico che ha lavorato ta... Leggi su calciomercato (Di domenica 27 febbraio 2022), dirigente della, ha parlato a Dazn prima della sfida contro lo Spezia "ha uno staff tecnico che ha lavorato ta...

Advertising

teladoiotokyo : Tiago Pinto prima della partita: Mancini? E? un esempio di quello che vogliamo per la Roma: Tiago Pinto, gm dell?AS… - g_iallorossi : 'Gianluca #Mancini un esempio di quello che vogliamo per la #ASRoma'. Le parole di #TiagoPinto nel prepartita di… - siamo_la_Roma : ?? Ricorso per Mourinho ?? Ne ha parlato #Pinto ?? Le sue dichiarazioni #ASRoma - romanewseu : Roma, Tiago Pinto: “Ricorso per Mourinho? Vediamo” ?? - ExiledRomanista : @francescomarzi benissimo, allora finalmente sei d'accordo con il mio tweet: é un patrimonio della roma e abbiamo l… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Tiago Tiribocchi: 'Ci sono giocatori che iniziano a dimostrare di non essere da Roma" La Roma ha poca personalità? "Prima di una partita in casa della Roma ho fatto una domanda a Tiago Pinto. Se l'anno scorso la Roma non ha vinto nemmeno uno scontro diretto, secondo me è un discorso ...

Carnevali (ad Sassuolo): 'La Roma non avrebbe mai voluto cedere Frattesi' ...con la Roma per Frattesi e Ciervo. Ecco le sue parole: La vostra gestione è applaudita da tutti. Prima della partita contro la formazione di Mourinho, sono arrivati anche i complimenti di Tiago Pinto.

Roma, Tiago Pinto: "Mourinho motivato, Mancini un esempio" Corriere dello Sport.it Per gli altri rinnovi spunta anche il nome di Smalling Tiago Pinto non cambia strategia. Nonostante sia diventato ufficiale il prolungamento di Mancini, cosa che potrebbe legittimare (si fa per dire) altri procuratori a bussare per i rinnovi dei loro ...

Offerta shock per Zaniolo | Scippo alla Juventus Il giocatore vive un momento particolare alla Roma, è riuscito a rialzarsi dopo i due gravi infortuni ... Dopo le polemiche delle scorse settimane, relative alle dichiarazioni di Tiago Pinto secondo ...

Laha poca personalità? "Prima di una partita in casa dellaho fatto una domanda aPinto. Se l'anno scorso lanon ha vinto nemmeno uno scontro diretto, secondo me è un discorso ......con laper Frattesi e Ciervo. Ecco le sue parole: La vostra gestione è applaudita da tutti. Prima della partita contro la formazione di Mourinho, sono arrivati anche i complimenti diPinto.Tiago Pinto non cambia strategia. Nonostante sia diventato ufficiale il prolungamento di Mancini, cosa che potrebbe legittimare (si fa per dire) altri procuratori a bussare per i rinnovi dei loro ...Il giocatore vive un momento particolare alla Roma, è riuscito a rialzarsi dopo i due gravi infortuni ... Dopo le polemiche delle scorse settimane, relative alle dichiarazioni di Tiago Pinto secondo ...