Putin avverte la Nato e l' Italia | «Allertate difese nucleari» Cosa vuol dire e qual è l' arsenale della Russia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo le nuove sanzioni imposte dall'Europa,ha deciso di mettere sul tavolo delle minacce la parola temuta da tutti: il nucleare. «I Paesi occidentali non stanno soltanto...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - fanpage : La nuova minaccia della Russia di Putin che spaventa l'Europa e gli Stati Uniti: “Faremo cadere la Stazione Spazial… - t00sa : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi segreti n… - luca_rubino : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi segreti n… - Milla71 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi segreti n… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin avverte

Il presidente della Russia Vladimirlo dice in un video trasmesso da RaiNews24. 'Come vedete i paesi occidentali hanno intrapreso azioni ostili nei confronti del nostro paese', dice, e 'i ......difensivo nucleare che avrebbe ordinato. 'Le sanzioni che sta adottando l'Occidente nell'ambito della crisi ucraina sono illegittime', ha dichiarato. E il ministero della Difesa russo: ...Un terreno di confine preteso dal governo di Volodymyr Zelensky per motivi politici e di sicurezza, dopo che Alexander Lukashenko aveva permesso l'invasione anche dal suo territorio.La presidenza ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine ucraino-bielorusso, vicino al fiume Pripyat "senza precondizioni". L'Italia ha chiuso lo spazio aereo alla Russia seguendo la decisi ...