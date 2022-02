(Di domenica 27 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPrimainper lache batte il fanalino di coda Aetnae consolida la quarta posizione alle spalle del Ragusa. Inizio contratto per gli uomini di Rui Carvalho, che nel primo tempo fanno fatica a prendere il sopravvento sui padroni di casa, avanti nel punteggio fino al ventesimo minuto. A quel punto Errico firma il sorpasso mettendo in rete l’8-7 dando il via alla fuga. Da lì in avanti i sanniti tengono saldamente in mano la partita allargando il divario col passare dei minuti grazie a un buon break nel finale di primo tempo (chiuso sul 12-15) e al confortante approccio al rientro dall’intervallo. Al decimo minuto della ripresa lasi porta infatti già sul +7, rendendosi di ...

Advertising

anteprima24 : ** #Pallamano ##Benevento, vittoria in trasferta contro l'Aetna Mascalucia ** - ilvaglio1 : La Pallamano Benevento fa visita all'Aetna Mascalucia #PallamanoBenevento #AetnaMascalucia #benevento - ottopagine : Pallamano, A2: Benevento a Mascalucia. Il figlio d'arte Schipani si presenta #Benevento - TV7Benevento : Serie A2, la Pallamano Benevento fa visita all'Aetna Mascalucia - - zazoomblog : Serie A2 la Pallamano Benevento fa visita all’Aetna Mascalucia - #Serie #Pallamano #Benevento #visita -

Ultime Notizie dalla rete : Pallamano Benevento

anteprima24.it

CLASSIFICA: Fondi 24, Genea Lanzara 22, Ragusa* 18,16, Haenna 14, Palermo* 12, Atellana 10, Girgenti 7, D. T. Mascalucia* 6, Il Giovinetto* 6, Aetna Mascalucia 1. *= 1 partita in menoSmaltita la sosta, è tempo di tornare in campo per lache domani alle ore 19.30 sarà di scena al PalaWagner di Mascalucia per affrontare i padroni di casa dell' Aetna , attualmente ultimi in classifica ma reduci dal prezioso ...Prestazione eccellente per la Genea Lanzara nel match casalingo contro l’ Haenna. Alla Palestra Palumbo i giovanissimi salernitani di coach Nikola Manojlovic guidano la gara contro i siculi per l’inte ...Omar Tretola tra gli atleti di maggiore esperienza che si sono aggregati al Sannio H.C. e con notevoli esperienze nella massima serie, oltre che in tutte le storiche formazioni cittadine di cui in qua ...