Notai | Il 2021 segna la ripresa | più 27% di attività del distretto bergamasco

(Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. Si è tenuta sabato 26 febbraio alla Fiera di Bergamo, l’Assemblea annuale del notariato, che ha proceduto al parziale rinnovo dei componenti del Consiglio notarile distrettuale in scadenza. L’Assemblea si è aperta con un messaggio di solidarietà al popolo ucraino da parte del presidente Luraghi, che ha richiamato le parole di Martin Luther King: “Alla fine, ci ricorderemo non delle parole dei nostri nemici, ma del silenzio dei nostri amici”. Vicinanza e solidarietà condivise, in modo unitario, dairiuniti in assise. Il presidente Luraghi ha poi ribadito la “funzione pubblica delo, che non va mai dimenticata; così come non dobbiamo mai dimenticarci che nell’esercizio delle nostre funzioni siamo chiamati a tutelare i più deboli, le ‘parti’ più fragili”. L’Assemblea, dopo l’intervento del Presidente ...