Meghan Markle e il principe Harry premiati per il loro impegno sociale, la frecciatina: «Le nostre vite unite per una ragione» (Di domenica 27 febbraio 2022) Meghan Markle e il principe Harry non sono in crisi e ribadiscono di essere sempre uniti. I duchi di Sussex hanno ricevuto il President's Awards, uno speciale riconoscimento dalla National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) destinato a coloro che lottano per i diritti civili. Sono stati premiati per il loro impegno nel supportare l'uguaglianza razziale attraverso la Archewell Foundation, la fondazione che hanno creato dopo aver lasciato la Famiglia Reale e il Regno Unito. Sono saliti sul palco per accettare il premio e hanno ringraziato il presidente della NAACP Derrick Johnson per essere stati scelti. Inoltre, hanno approfittato dei riflettori per smentire le voci su un presunto divorzio.

