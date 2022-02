Il rumore del silenzio di Giorgio Armani

Leggi su gqitalia

(Di domenica 27 febbraio 2022) Unche fa un. Assordante., nella penultima giornata di Milano Fashion Week, ha scelto di presentare la collezione uomo e donna per il prossimo autunno-inverno in una sala dove, forse per la prima volta nella storia, nessuna colonna sonora, musica ha fatto da sottofondo. Niente. «Per rispetto delle persone coinvolte nella tragedia in corso, la sfilata andrà in scena senza musica», annuncia una voce fuori campo. In un'atmosfera come sospesa, surreale, stracarica di emozioni e significato, in cui sebbene si tolga in realtà si aggiunge, che è poi la cifra stilistica dello stilista, la sua forza, la sua eleganza, sottrarre per arrivare all'essenza, la collezione segue il ritmo lento dettato solo dal passo armonico di modelle e modelli, dei loro tacchi sulla pedana del Teatro di via Bergognone, ...