Il Napoli piega la Lazio | ora è primo con il Milan

(Di lunedì 28 febbraio 2022) AGI - Fabian Ruiz fa impazzire ile al 94' gli regala un successo dal peso specifico impressionante, segnando il gol vittoria per il 2-1 ai danni della. Insigne apre per i partenopei, Pedro pareggia all'88', poi ci pensa lo spagnolo a regalare 3 punti d'oro ai suoi all'ultimo respiro. La squadra di Spalletti torna così momentaneamente prima in classifica a distanza di tre mesi, raggiungendo a pari punti ilad una settimana dallo scontro diretto. L'avvio di gara sorride ai capitolini, che al 6' avrebbero già la chance per sbloccare le marcature, ma Luis Alberto calcia incredibilmente a lato da ottima posizione su assist di Felipe Anderson. Passano pochi istanti ed è la volta di Immobile, che riceve proprio da Luis Alberto senza indirizzare verso lo specchio della porta. I partenopei rispondono al 24' con ...

Ilnon spreca l'occasione: dopo una partita al cardiopalma, la squadra di Spallettiper 2 - 1 in extremis la Lazio all'Olimpico nel posticipo domenicale della 27esima giornata di Serie A , e ... Palla per Elmas, che la porta e la cede a Insigne, dietro per il mancino affilato di Fabian Ruiz che calcia a giro con la solita precisione e t ... Sono stati quattro i match che si sono tenuti quest'oggi, validi per il 27° turno del campionato di calcio di Serie A 2021-2022. Le osservate speciali, Roma e Napoli hanno vinto. I giallorossi sono ri ...