Guerra in Ucraina: Italia chiude spazio aereo a Russia, possibile stop in tutta la UE (Di domenica 27 febbraio 2022) spazio aereo chiuso alla Russia in Italia. Ad ufficializzare il provvedimento è stato un tweet di Palazzo Chigi arrivato nella mattinata di domenica 27 febbraio. Una scelta che è ovviamente conseguenza di quanto sta accadendo con la Guerra in Ucraina. La comunicazione è arrivata poco dopo mezzo giorno e potrebbe essere seguito da un provvedimento analogo da parte dell'Unione Europea. spazio aereo chiuso in tutta Europa alla Russia? Domenica 27 pomeriggio è anche il giorno in cui potrebbe arrivare un provvedimento analogo in tutta l'Unione Europea. Tutte le compagnie russe, dunque, non potrebbero accedere nello spazio aereo che è di competenza dei paesi Ue. Si ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 27 febbraio 2022)chiuso allain. Ad ufficializzare il provvedimento è stato un tweet di Palazzo Chigi arrivato nella mattinata di domenica 27 febbraio. Una scelta che è ovviamente conseguenza di quanto sta accadendo con lain. La comunicazione è arrivata poco dopo mezzo giorno e potrebbe essere seguito da un provvedimento analogo da parte dell'Unione Europea.chiuso inEuropa alla? Domenica 27 pomeriggio è anche il giorno in cui potrebbe arrivare un provvedimento analogo inl'Unione Europea. Tutte le compagnie russe, dunque, non potrebbero accedere nelloche è di competenza dei paesi Ue. Si ...

