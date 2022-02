"C'è posta per te", Marika sorprende il marito con l'aiuto di Raoul Bova (Di domenica 27 febbraio 2022) Ospite della sesta puntata di ' C'è posta per te ', Raoul Bova va in soccorso della 21enne Marika , che vuole fare una sorpresa a Salvatore, marito e padre delle sue due figlie . Il ragazzo dice di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 febbraio 2022) Ospite della sesta puntata di ' C'èper te ',va in soccorso della 21enne, che vuole fare una sorpresa a Salvatore,e padre delle sue due figlie . Il ragazzo dice di ...

Advertising

QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti di #MariaDeFilippi @Totti e #RaoulBova. In prima serata su #Canale5 - gparagone : Si deve fare come dice #Draghi: Puntura obbligatoria per gli #over50 e #GreenPass per andare a lavorare ed entrare… - Agenzia_Ansa : Totti: 'Fake news su me e Ilary, stanco di smentire'. L'ex capitano della Roma posta un video su Instagram e chiede… - ferrazza : Nelle ultime settimane è circolata molto nel Regno Unito la storia di un uomo e della sua dentiera, recapitatagli m… - Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: ma fatemi capire un attimo piersilvio aveva i soldi per i onerepublic e robert pattinson e come sorpresa a c’è posta per t… -