A - 1 femminile, Conegliano non fa sconti e continua a risalire (Di domenica 27 febbraio 2022) Trentino - Conegliano 0 - 3 (19 - 25, 18 - 25, 16 - 25) Non sbaglia l'Imoco Conegliano che sbanca in tre set a senso unico il campo di Trento, approfittando così per quel che concerne la lotta al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 27 febbraio 2022) Trentino -0 - 3 (19 - 25, 18 - 25, 16 - 25) Non sbaglia l'Imocoche sbanca in tre set a senso unico il campo di Trento, approfittando così per quel che concerne la lotta al ...

Advertising

Gazzetta_it : A-1 femminile, Conegliano non fa sconti e continua a risalire #Volley - zazoomblog : LIVE – Trento-Conegliano 0-1 (19-25 2-2): Serie A1 Femminile 2021-2022 volley in DIRETTA - #Trento-Conegliano #(19… - zazoomblog : Volley Trento-Conegliano in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021-2022 - #Volley #Trento-Con… - Luxgraph : Una Vallefoglia decimata strappa un punto a Conegliano - sportface2016 : #Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: #Conegliano lascia un punto, vittoria al tie-break in casa di #Vallefoglia -