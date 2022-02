Advertising

statodelsud : Ucraina:medico racconta,trapianto staminali in rifugio antiaereo - Pino__Merola : Ucraina:medico racconta,trapianto staminali in rifugio antiaereo - manuzzim : RT @FmMosca: Conosco coscritti SOSPESI da #Draghi. ??Docenti strepitosi (pensanti) ??@barbarab1974 medico scrupoloso ed appassionato del suo… - lasiciliait : Ucraina giovane dottoranda racconta: «In rifugio antiaereo anche un trapianto di staminali» - NSammaritano : Vai a fare il medico volontario in Ucraina. Sarebbe nobile. Sei capace di farlo? -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina medico

Agenzia ANSA

In, da quando è iniziata la guerra, si cerca di dormire facendo i turni. Quando suonano le ... Lo racconta all'ANSA il31enne Tetiana Skrypets, che proviene da Kiev e vive da tre anni in ...Ma lei non è l'unica bambina nata durante l'invasione russa in. Unha raccontato sui social che anche un altro neonato era stato messo al mondo durante la notte. A causa del ...(ANSA) - BARI, 26 FEB - In Ucraina, da quando è iniziata la guerra, si cerca di dormire facendo i turni. Quando suonano le sirene bisogna ...Ma per noi è difficile farlo perché abbiamo pazienti da diverse città dell'Ucraina come Charkiv, Dnipro e Kiev. Saremo a corto di farmaci e attrezzature mediche nei prossimi mesi. Abbiamo bisogno dell ...