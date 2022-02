Ucraina: Zelensky parla con Draghi, Italia sostiene disconnessione Russia da Swift (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il presidente del consiglio Italiano Mario Draghi, un confronto che "è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri stati". Lo scrive su twitter il presidente ucraino spiegando che Draghi "ha sostenuto la disconnessione della Russia da Swift e la fornitura di assistenza alla difesa" di Kiev. "L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue" conclude Zelensky. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Volodymyrha avuto un colloquio telefonico con il presidente del consigliono Mario, un confronto che "è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri stati". Lo scrive su twitter il presidente ucraino spiegando che"ha sostenuto ladelladae la fornitura di assistenza alla difesa" di Kiev. "L'deve entrare a far parte dell'Ue" conclude

