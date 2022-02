Striscia la Notizia | fuori la Toffanin | torna una vecchia conoscenza

Leggi su dilei

(Di sabato 26 febbraio 2022) Si chiude la parentesi dilache ha visto Silvianell’inedita veste di conduttrice del Tg satirico di Canale 5, al fianco di Ezio Greggio. Una new entry fortemente voluta da Antonio Ricci e che ha riscosso un bel successo di pubblico. La lontananza dal salotto di Verissimo non l’ha messa in difficoltà, anzi non ha fatto altro che confermare la capacità della conduttrice di giostrarsi in una situazione del tutto nuova. Adesso, però, tocca a unare al timone di: l’amatissimo Gerry Scotti.la, il ritorno di Gerry Scotti L’esperienza di Silviaè stata breve (solo una settimana) ma intensa e ha certamente premiato la conduttrice, amatissima ...