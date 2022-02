Salernitana, vietato sbagliare col Bologna: è la partita della conferma (Di sabato 26 febbraio 2022) La Salernitana affronterà quest’oggi il Bologna nella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini hanno davanti a sè, per questa stagione, l’obiettivo salvezza ma al momento non si trovano in una posizione di equilibrio. L’ago della bilancia, infatti, considerano la classifica, pende a favore dei felsinei. Il Bologna, per l’appunto, è dodicesimo in classifica a quota 31 punti dopo 9 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Decisamente più complicata, invece, è la situazione in cui si trova la Salernitana che è ultima in classifica con 14 punti frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. Questo è il riassunto dal punto di vista dei numeri, sebbene il campo nell’ultima settimana si sia espresso a favore dei granata. Ebbene si, perché la Salernitana è ... Leggi su zon (Di sabato 26 febbraio 2022) Laaffronterà quest’oggi ilnella sfida valevole per la 27esima giornata di Serie A. Entrambe le compagini hanno davanti a sè, per questa stagione, l’obiettivo salvezza ma al momento non si trovano in una posizione di equilibrio. L’agobilancia, infatti, considerano la classifica, pende a favore dei felsinei. Il, per l’appunto, è dodicesimo in classifica a quota 31 punti dopo 9 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. Decisamente più complicata, invece, è la situazione in cui si trova lache è ultima in classifica con 14 punti frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 16 sconfitte. Questo è il riassunto dal punto di vista dei numeri, sebbene il campo nell’ultima settimana si sia espresso a favore dei granata. Ebbene si, perché laè ...

