Prato | la manifestazione contro la guerra in Ucraina

Advertising

IlTirrenoPrato : Prato, ecco il primo di quattro incontri organizzati per celebrare il decimo anniversario della manifestazione cine… -

Ultime Notizie dalla rete : Prato manifestazione

LA NAZIONE

Bandiere della pace e canti per dire no all invasione ..., lacontro la guerra in Ucraina ., tutte le ultime notizie, foto, video, eventi ed aggiornamenti di oggi in tempo ...Si susseguono le manifestazioni pacifiste in tutta la Toscana. Prato è scesa in piazza dopo Scandicci. Domenica manifestazioni ad Arezzo e Firenze PRATO — Le bandiere della pace colorano tutta la ...Prima gli organizzatori hanno impedito di cantare l'inno dell'Ucraina, poi non le hanno fatte replicare alla rappresentante della Rete degli studenti medi che aveva accusato Kiev di deriva nazionalist ...