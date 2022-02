Napoli | prorogata fino a lunedì 25 aprile la mostra Dante a Palazzo Reale

Advertising

Saràfino al 25 aprile la mostra Dante a Palazzo Reale inaugurata lo scorso 3 dicembre, a Palazzo Reale die inizialmente prevista fino al 1° marzo 2022. Ancora due mesi, quindi, per ...... the Immersive Experience' resterà afino al 31 maggio. L'esposizione nella seicentesca Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi, è stataper l'ultima volta. Nuove convenzioni ...NAPOLI – Sarà prorogata fino al 25 aprile la mostra “Dante a Palazzo Reale” inaugurata lo scorso 3 dicembre, a Palazzo Reale di Napoli e inizialmente prevista fino al 1° marzo 2022. Ancora due mesi, q ...Sarà prorogata fino al 25 aprile la mostra Dante a Palazzo Reale inaugurata lo scorso 3 dicembre, a Palazzo Reale di Napoli e inizialmente prevista fino al 1° marzo 2022. Ancora ...