Kiev sotto assedio delle forze russe | 198 gli ucraini uccisi | compresi due bambini

(Di sabato 26 febbraio 2022): 198 glimorti finora,due. L’esercito ucraino afferma di aver respinto un attacco su unaprincipali arterie di. “Stiamo fermando l’orda nel miglior modo possibile: la città èil controlloarmate ucraine e dei nostri cittadini”, affermano dal Consiglio di sicurezza dell’Ucraina. Il presidente Zelenski rifiuta l’offerta di aiuto degli Usa per lasciare il Paese: “Mi servono munizioni non un passaggio”. E poi rivolto alla popolazione: “Difendete”. La Cina si è astenuta in Consiglio di sicurezza Onu sulla bozza di ...

welikeduel : 'Per dirla molto brevemente: se stanotte fanno saltare i ponti di Kiev, le persone che sono dentro si trovano sotto… - fattoquotidiano : LA GUERRA DI PUTIN Ora la Russia minaccia anche la Svezia e la Finlandia: conseguenze militari se entrano nella Nat… - Corriere : Kiev sotto assedio: senza cibo, isolata, con le strade deserte - Ffabrix : RT @fanpage: Un raggio di luce nel conflitto: la piccola Mia è venuta al mondo in un rifugio antiaereo di Kiev #RussiaUkraineConflict https… - smilypapiking : RT @lifegate: ?? Anche questa mattina Kiev si è svegliata sotto pesanti bombardamenti russi, che hanno colpito anche edifici civili. Intant… -

...la propria analisi dello scenario bellico evidenziando che 'i russi non hanno ancora truppe sufficienti per conquistare, Leopoli a ovest, Odessa a sud fino ai territori a est da tempoil ...ORE 9.25 - 'In Ucraina la situazione è sempre più grave con la capitaleassedio, si temono sempre più vittime civili e il rischio di una catastrofe umanitaria. Sono già centinaia di ...