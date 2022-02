FIGC, solidarietà all’Ucraina: partite in campo con 5 minuti di ritardo (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina ha destabilizzato il mondo intero, sotto ogni aspetto ed in ogni campo. L’attacco della Russia di Vladimir Putin allo Stato ucraino, vicino di casa, non è ovviamente passato inosservato e gli attestati di solidarietà rivolti a Kiev sono stati molteplici. Anche l’ambito sportivo si è schierato apertamente a sfavore della guerra sostenendo la posizione degli aggrediti: mentre la Formula 1 ha cancellato il Gran Premio di Sochi che si sarebbe dovuto correre a settembre, il calcio europeo ha tolto a San Pietroburgo la finale di Champions League. La FIGC, in Italia, si è resa protagonista di un’iniziativa di solidarietà rivolta al popolo ucraino. Ufficiale la decisione della FIGC: in campo cinque minuti dopo in segno di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022) La guerra in Ucraina ha destabilizzato il mondo intero, sotto ogni aspetto ed in ogni. L’attacco della Russia di Vladimir Putin allo Stato ucraino, vicino di casa, non è ovviamente passato inosservato e gli attestati dirivolti a Kiev sono stati molteplici. Anche l’ambito sportivo si è schierato apertamente a sfavore della guerra sostenendo la posizione degli aggrediti: mentre la Formula 1 ha cancellato il Gran Premio di Sochi che si sarebbe dovuto correre a settembre, il calcio europeo ha tolto a San Pietroburgo la finale di Champions League. La, in Italia, si è resa protagonista di un’iniziativa dirivolta al popolo ucraino. Ufficiale la decisione della: incinquedopo in segno di ...

