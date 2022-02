Empoli | Luperto | 'Affrontiamo la Juve a viso aperto | marcheremo gli attaccanti di reparto'

Advertising

EmpoliCalcio : #EmpoliJuventus – Formazione EMPOLI: Vicario; Bajrami, Di Francesco, Cacace, Asllani, Bandinelli, Zurkowski, Stojan… - Spazio_J : Empoli, Luperto: 'Juve grande squadra. Vlahovic? Va accettata una cosa' - - fdematch : RT @EmpoliCalcio: #EmpoliJuventus – Formazione EMPOLI: Vicario; Bajrami, Di Francesco, Cacace, Asllani, Bandinelli, Zurkowski, Stojanovic,… - Spazio_J : Empoli, Luperto: 'Juve grande squadra. Vlahovic? Va accettata una cosa' - - junews24com : Luperto a Dazn: «Giochiamo per vincere. Vlahovic si marca così» - -

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Luperto

TUTTO mercato WEB

Queste le scelte ufficiali:(4 - 3 - 2 - 1) : Vicario; Stojanovic,, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti. All. Andreazzoli window.Formazioni UFFICIALI- JuventusEMPOLI (4 - 3 - 2 - 1): Vicario; Stojanovic,, Ismajli, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Di Francesco, Bajrami; Pinamonti All. AndreazzoliJUVENTUS (...Ascolta la versione audio dell'articolo Sebastiano Luperto, difensore dell’Empoli, ha parlato prima del fischio d’inizio della sfida contro la Juve: le dichiarazioni Sebastiano Luperto ha parlato ai m ...La 27^ giornata di Serie A prosegue al Castellani, dove l'Empoli ospita la Juventus. Andreazzoli sorprende e rivoluziona la difesa: giocano Luperto e Cacace. Panchina per Romagnoli e Parisi, oltre a H ...