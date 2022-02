E se anche il cielo piange Claudio (Di sabato 26 febbraio 2022) Un numero, quel 17 sul manifesto funebre di Claudio Mandia, che è il simbolo di qualcosa che non possiamo accettare né ritenere giusto. 17 anni. Solo 17 anni, ci ripetiamo da giorni, da quando una notizia da oltreoceano ha fatto breccia nel cuore Battipaglia. Quello stesso cuore che ancora sta cercando di metabolizzare la morte in un ragazzo nemmeno maggiorenne. Ma come si reagisce al dramma, allo sgomento? Cosa può dire o provare un padre o una madre guardano il proprio figlio? Come può non vedere in quegli occhi, quelli di Claudio, che in America era volato per rincorrere il proprio sogno, per rincorrere la vita. Offrono il proprio dolore Mauro ed Elisabetta, i genitori del giovane. Lo fanno con straordinaria dignità, invitando tutti – attraverso le parole di Don Vincenzo – alla carità e alla speranza. Ma intorno a loro, e alle sorelle di ... Leggi su zon (Di sabato 26 febbraio 2022) Un numero, quel 17 sul manifesto funebre diMandia, che è il simbolo di qualcosa che non possiamo accettare né ritenere giusto. 17 anni. Solo 17 anni, ci ripetiamo da giorni, da quando una notizia da oltreoceano ha fatto breccia nel cuore Battipaglia. Quello stesso cuore che ancora sta cercando di metabolizzare la morte in un ragazzo nemmeno maggiorenne. Ma come si reagisce al dramma, allo sgomento? Cosa può dire o provare un padre o una madre guardano il proprio figlio? Come può non vedere in quegli occhi, quelli di, che in America era volato per rincorrere il proprio sogno, per rincorrere la vita. Offrono il proprio dolore Mauro ed Elisabetta, i genitori del giovane. Lo fanno con straordinaria dignità, invitando tutti – attraverso le parole di Don Vincenzo – alla carità e alla speranza. Ma intorno a loro, e alle sorelle di ...

