Dagli USA a Fondi per dare una degna sepoltura ai soldati americani caduti in Guerra (Di sabato 26 febbraio 2022) Fondi – Prosegue in varie località di tutto il mondo, tra cui Fondi, il lavoro dell'agenzia del dipartimento della difesa americano DPAA (Defense POW/MIA Accounting Agency), impegnato a localizzare e identificare i soldati dispersi nel corso dei diversi eventi bellici che si sono susseguiti nella storia. Attualmente sono circa 73mila gli statunitensi mai ritrovati di cui, stimano gli esperti, 1.400 caduti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. Questa la missione che ha portato in città, e in particolare nelle campagne di Sant'Andrea e San Magno, il nucleo composto dall'analista e capo squadra Joshua Frank, dall'interprete Stefanie Simon, dall'antropologa Traci Van Deest, dallo storico Ian Spurgeon, dal Maggiore Tim Aktins (medico) e dal sergente Derek Turner (sminatore). Il gruppo di esperti, ...

