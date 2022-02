Covid, Pier Luigi Lopalco: 'Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax' (Di sabato 26 febbraio 2022) L'avvento di Omicron , combinato con alti livelli di vaccinazione, ci fa sperare che abbiamo raggiunto una fase di controllo della pandemia. Per questo è corretto passare a una gestione con misure ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022) L'avvento di Omicron , combinato con alti livelli di vaccinazione, ci fa sperare che abbiamo raggiunto una fase didella pandemia. Per questo è corretto passare a una gestione con misure ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» - Pier_evola : RT @CatiaPBright: @borghi_claudio Lo stato di emergenza per covid è finito oggi, venerdì 25/2/22, a #Bologna grazie al grande assembram...… - valentinadigrav : RT @ilmessaggeroit: Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» - IlnazionalistaD : RT @ilmessaggeroit: Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, Pier Luigi Lopalco: «Virus sotto controllo, ma in autunno una nuova ondata colpirà i No vax» -