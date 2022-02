Covid, 19 i morti in Lombardia rispetto ai 50 di ieri (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Sono 4.408 i nuovi casi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 61.166 tamponi effettuati. A Bergamo i positivi sono 318. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19 decessi, mentre venerdì i morti erano 50. Le persone ricoverate nei reparti dedicati sono 1.103 di cui 98 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 120.732 soggetti. I dati di oggi Tamponi effettuati 61.166 Nuovi positivi 4.408 Ricoveri in terapia intensiva 98 (-5) Ricoveri nei reparti dedicati 1103 (-84) Decessi 19 I dati per provincia Milano 1.404 Bergamo 318 Brescia 528 Como 266 Cremona 208 Lecco 119 Lodi 73 Mantova 216 Monza e Brianza 356 Pavia 228 Sondrio 81 Varese 434 Leggi su bergamonews (Di sabato 26 febbraio 2022) Bergamo. Sono 4.408 i nuovi casi al coronavirus innelle ultime 24 ore, a fronte di 61.166 tamponi effettuati. A Bergamo i positivi sono 318. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 19 decessi, mentre venerdì ierano 50. Le persone ricoverate nei reparti dedicati sono 1.103 di cui 98 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 120.732 soggetti. I dati di oggi Tamponi effettuati 61.166 Nuovi positivi 4.408 Ricoveri in terapia intensiva 98 (-5) Ricoveri nei reparti dedicati 1103 (-84) Decessi 19 I dati per provincia Milano 1.404 Bergamo 318 Brescia 528 Como 266 Cremona 208 Lecco 119 Lodi 73 Mantova 216 Monza e Brianza 356 Pavia 228 Sondrio 81 Varese 434

