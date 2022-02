Cessione del credito, le novità nel testo del Decreto Frodi 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Di sabato 26 febbraio 2022) 13 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 2022 riscrive nuovamente le regole in materia di Cessione del credito e, come prima cosa, dispone l'abrogazione della stretta prevista per il ... Leggi su informazionefiscale (Di sabato 26 febbraio 2022) 13indel 25 febbraioriscrive nuovamente le regole in materia didele, come prima cosa, dispone l'abrogazione della stretta prevista per il ...

Advertising

riccardo_fra : Il #CDM ha accolto il nostro appello contro il blocco della cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi. Ora via… - BoranecIavn : RT @DonneGeometra: CONFERMATE LE MODIFICHE AL DECRETO SUPERBONUS: SANZIONI PENALI, ASSICURAZIONE DEDICATA E CESSIONE MULTIPLA DEL CREDITO h… - InfoFiscale : Cessione del credito, le novità nel testo del Decreto Frodi 13/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale - DonneGeometra : CONFERMATE LE MODIFICHE AL DECRETO SUPERBONUS: SANZIONI PENALI, ASSICURAZIONE DEDICATA E CESSIONE MULTIPLA DEL CRED… - ReboAlexa : RT @MancoUnEuro: Strani avvistamenti in Italia. Vedo gente in piazza manifestare per la la difesa di una presunta sovranità di un Paese ch… -