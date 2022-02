Alla Elica 127 richieste di esodo incentivato | c' è tempo fino a metà marzo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Alla Elica

Corriere Adriatico

FABRIANO - Gli esodi incentivati all 'stanno raggiungendo i volumi previsti nell'accordo che ha chiuso la vertenza, ma c'è ancora tempo. Sono 127 richieste di uscite volontaria su un totale di 150 concordate nell'ambito dell'intesa ...... con effetti di illuminazione regolabili via software , al piedistallo "arrotato" ad, lo ... Il monitor può visualizzare solo una di queste "sovraimpressioni"volta, per cui ad esempio non è ...Vertenza Elica, riaperti i termini per aderire alle uscite volontarie con l’incentivo da 75mila euro a dipendente. C’è tempo fino al 31 marzo. Fino a oggi sono state 127 le adesioni tra prepensionamen ...FABRIANO - Gli esodi incentivati all’Elica stanno raggiungendo i volumi previsti nell’accordo che ha chiuso la vertenza, ma c’è ancora tempo. Sono 127 richieste ...