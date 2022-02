WTA Doha 2022: Anett Kontaveit e Iga Swiatek le due finaliste (Di venerdì 25 febbraio 2022) Saranno Anett Kontaveit e Iga Swiatek a giocarsi il titolo al WTA 1000 di Doha, il primo dell’anno di questa categoria. Per l’estone e la polacca una situazione importante anche a livello di classifica, dato che l’una entrerà con certezza nelle prime 5 da lunedì e l’altra vi può rientrare. In particolare, in palio c’è la quarta posizione del ranking WTA. Per quel che riguarda Kontaveit, successo piuttosto netto nei confronti della lettone Jelena Ostapenko per 6-1 6-4 in un’ora e 9 minuti. Pochissimi i dubbi sull’esito del match, con l’estone sempre a comandare nel parziale d’apertura. Un piccolo segnale di risveglio Ostapenko lo mette in scena sotto di un set e due break (6-1 3-0), ma è troppo tardi. WTA Guadalajara 2022: Sorribes Tormo, Osorio e Stephens ai quarti in Messico Un po’ ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sarannoe Igaa giocarsi il titolo al WTA 1000 di, il primo dell’anno di questa categoria. Per l’estone e la polacca una situazione importante anche a livello di classifica, dato che l’una entrerà con certezza nelle prime 5 da lunedì e l’altra vi può rientrare. In particolare, in palio c’è la quarta posizione del ranking WTA. Per quel che riguarda, successo piuttosto netto nei confronti della lettone Jelena Ostapenko per 6-1 6-4 in un’ora e 9 minuti. Pochissimi i dubbi sull’esito del match, con l’estone sempre a comandare nel parziale d’apertura. Un piccolo segnale di risveglio Ostapenko lo mette in scena sotto di un set e due break (6-1 3-0), ma è troppo tardi. WTA Guadalajara: Sorribes Tormo, Osorio e Stephens ai quarti in Messico Un po’ ...

